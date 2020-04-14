Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Kovid-19 tedbirleri

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediği bildirildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde alınan koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Türkiye'de alınan tüm önlemlerin uygulandığı bölgedeki hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor.

Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu ilçelerde güvenlik güçleri, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkanların ise mutlaka maske takmaları uyarısında bulunuyor.

Yapılan çalışmalar sayesinde her iki ilçede bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği kaydedildi.