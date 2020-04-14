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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Kovid-19 tedbirleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ

ile terörden temizlenen 'nin ve Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediği bildirildi. Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde alınan koronavirüs tedbirleri sürüyor.

'de alınan tüm önlemlerin uygulandığı bölgedeki hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor.

Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu ilçelerde güvenlik güçleri, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkanların ise mutlaka maske takmaları uyarısında bulunuyor.

Yapılan çalışmalar sayesinde her iki ilçede bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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