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Diyarbakır'da 305 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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DİYARBAKIR'DA 305 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberine göre 'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 paket halinde 305 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, 'den 'ya sevk edileceği ve metropol şehirlere dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, 13 Nisan'da Hani ilçesinin Veziri bölgesinde oluşturdukları yol kontrol ve arama noktasında şüpheli aracı durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayan ve hızla uzaklaşan araç takip sonucu durduruldu.

Araçta ve içindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 30 paket halinde 305 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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