MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan İnfaz Yasasıyla ilgili çarpıtma yapan İP'li Türkkan'a tepki

İnfaz düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesini sağlayan yasadan terör örgütleri PKK’lı ve FETÖ’cü hainlerin kapsam dışı bırakıldığını açıkladı ve İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, “Toplumun vicdanını kanatan bir infaz yasası çıktı. Tecavüzcü, çocuk istismarcısı, kadına şiddet uygulayanı, katili, gaspçısı, devleti dolandıranı, alayı serbest. Bunun hesabını bu millet sorar, göreceksiniz!” iddiasının yalan olduğunu açıkladı.

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesini sağlayan yasadan terör örgütleri PKK'lı ve FETÖ'cü hainlerin kapsam dışı bırakıldığını açıkladı.

AKÇAY'DAN TÜRKKAN'A: YALANIN BATSIN

Erkan Akçay; İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, "Toplumun vicdanını kanatan bir infaz yasası çıktı. Tecavüzcü, çocuk istismarcısı, kadına şiddet uygulayanı, katili, gaspçısı, devleti dolandıranı, alayı serbest. Bunun hesabını bu millet sorar, göreceksiniz!" iddiasının yalan olduğunu açıkladı.

"İP SÖZCÜSÜNÜN TEK SIKINTISI ORTAKLARI PKK'LI VE FETÖ'CÜ HAİNLERİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASI"

Erkan Akçay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada Lütfü Türkkan'ı eleştirdi ve "Terör, kasten öldürme, cinsel istismar, kadına şiddet ve uyuşturucu ticareti suçları infaz indirimi dışındadır. FETÖ bankasının önünde hesap açma kuyruğuna giren İP sözcüsünün tek sıkıntısı ortakları PKK'lı ve FETÖ'cü hainlerin kapsam dışı bırakılmasıdır. Yalanınız batsın" ifadelerini kullandı.

"CHP, HDP VE İP YANDAŞLARI PKK'LI VE FETÖ'CÜ HAİNLERE İNFAZ İNDİRİMİ İSTEDİLER"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, şunları söyledi:

"Terör, kasten öldürme, cinsel istismar, kadına şiddet ve uyuşturucu ticareti suçları infaz indirimi kapsamı dışındadır. CHP, HDP ve İP yandaşları PKK'lı ve FETÖcü hainlere infaz indirimi istekleri kabul edilmeyince de infaz indirimi yasasını engellemeye çalışmıştır."

"CHP, HDP VE İP TERÖR SUÇLULARINA DA KOŞULLU SALIVERME İNDİRİMİ İSTEMİŞLERDİR"

"Terör, kasten öldürme, işkence, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar, devlet sırrını açıklama ve örgütlü suçlar haricindeki süreli cezalarda koşullu salıverme süresi indirilmektedir. CHP, HDP ve İP terör suçlularına da koşullu salıverme indirimi istemişlerdir."

"90 BİN HÜKÜMLÜNÜN AİLESİYLE BULUŞMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞILDI"

"Covid-19 nedeniyle açık cezaevindeki ve denetimli serbestlik tedbirindeki hükümlüler 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.Süre 2 kez uzatılabilecektir. CHP, HDP ve İP İnfaz Yasasını engelleyerek yaklaşık 90 bin hükümlünün ailesiyle buluşmasını engellemeye çalışmıştır."

"CHP, HDP, İP TERÖR SUÇLULARINA DA 3 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK İSTEMİŞTİR"

"Terör,kasten öldürme,cinsel saldırı,kadına şiddet,uyuşturucu ticareti, devletin güvenliği haricinde, 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda bir defalık denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır. CHP, HDP, İP terör suçlularına da 3 yıllık denetimli serbestlik istemiştir."

"KADINLAR, ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN KONUTTA İNFAZ CEZA SINIRI ARTIRILMAKTADIR"

"İnfaz İndirimi Yasası ile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için konutta infaz ceza sınırı artırılmaktadır. Konutta infaz; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl, 70 yaşını bitirenler için 2 yıl, 75 yaşını bitirenler için de 4 yıl olarak belirlenmektedir."

"HASTA VE ENGELLİ HÜKÜMLÜLER…"

"İnfaz İndirimi Yasası ile beş yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlülerin Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecektir."

"YENİ DOĞUM YAPAN KADIN HÜKÜMLÜLER..."

"İnfaz İndirimi Yasası ile yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezaları konutunda infaz edebilecektir. Hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecektir."

"0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN KADIN HÜKÜMLÜLER…"

"Geçici düzenlemeyle; terör, kasten öldürme, cinsel saldırı ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar haricinde 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda; 0-6 yaş grubu çocuğu olan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlülerin denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılmıştır."

"65 YAŞ ÜSTÜ HÜKÜMLÜLERIN CEZASI DENETİMLİ SERBESTLİKTE İNFAZ EDİLECEKTİR"

"Terör, kasten öldürme, özel hayatın gizliliği ve cinsel saldırı suçları haricinde 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda; ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız sürdüremeyen 65 yaş üstü hükümlülerin cezası denetimli serbestlikte infaz edilecektir."

"ÇOCUK HÜKÜMLÜLER…"

"30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda; çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacaktır."

"MAZERET İZNİ 3 GÜNDEN 7 GÜNE…"

"Açık cezaevlerindeki hükümlülerin mazeret izni 3 günden 7 güne çıkarılmaktadır. Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret hakkı, 1 defadan 2'ye çıkarılmaktadır. Eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde hükümlülerin infazına ara verilebilecektir."

"KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CANAVARCA HİSLE İŞLENMESİ…"

"İnfaz İndirimi Yasası ile kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi (kezzap atma vb) halinde verilecek ceza bir kat oranında arttırılmaktadır."

"ÖRGÜT KURMAK VE YÖNETMEK SUÇLARINDA HAPİS CEZASI…"

"İnfaz İndirimi Yasası ile; örgüt kurmak, yönetmek suçlarında hapis cezasının altı sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı ise 6 yıldan 8 yıla çıkarılmaktadır. Örgüte üye olunması durumunda hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarılmaktadır."

"TEFECİLİK SUÇUNDA HAPİS CEZASI…"

"İnfaz İndirimi Yasası ile tefecilik suçunda hapis cezasının üst sınırı 5 yıldan 6 yıla, adlî para cezasının alt sınırı 500 güne çıkarılmaktadır. Ayrıca, suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezan bir kat artırılmaktadır.

"DENETİMLİ SERBESTLİK KRİTERLERİ…"

"Mevcut denetimli serbestlik uygulaması, toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama yapılacaktır."

AKÇAY: FETÖ BANKASININ ÖNÜNDE HESAP AÇMA KUYRUĞUNA GİRDİ

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Lütfü Türkkan'ın FETÖ bankasının önünde hesap açma kuyruğuna girdiğini ve İP sözcüsü olduğunu savundu.

TÜRKKAN: KÜÇÜK MEBLAĞ DAHİ OLSA BANK ASYA'DA BİR MEVDUAT HESABI AÇIN

Lütfü Türkkan'ın, 10 Eylül 2014 tarihinde Kocaeli Milletvekili olduğu dönemde Bank Asya'nın devlet eliyle batırılmaya çalışıldığını iddia etmişti.

Lütfü Türkkan'ın paylaşımları şöyle:

"Bank Asya'ya sıradan bir olay olarak bakanlar az beklesin."

"Devlet eliyle banka batırılan bir ülkede yabancı sermaye girişi sadece hayal olur."

"Bank Asya'nın devlet eliyle batırılma girişimine sıradan bir olay olarak bakanlar az beklesinler."

"Gidin yarın Bank Asya'ya, en küçük meblağ dahi olsa bir mevduat hesabı açın."

"Devlet'in sahip çıkmadığına vatandaş nasıl sahip çıkıyor görsün dünya âlem."

GÜLEN, 25 ARALIK 2013 TARİHİNDE BANK ASYA'YA PARA YATIRILMASI TALİMATINI VERDİ

25 Aralık 2013 tarihinde görüşme kaydına göre, terörist başı Fetullah Gülen'in, talimat vererek zor durumdaki Bank Asya'ya para yatırılmasını istedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edilenlerin itirazlarını inceleyen OHAL Komisyonu'nun Bank Asya raporunda, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013 tarihinde Bank Asya'ya ilk destek talimatının ardından 2014 Ocak ayından itibaren hesap açma ve para yatırma işlemlerinin yoğunlaştığı belirtildi.

Raporda; Bank Asya ile ilgili birtakım tedbirlerin alındığı 2014 Eylül ve 2015 Şubat'ta da bu tür işlemlerin yoğunluk kazandığı kaydedildi. Belirtilen dönemlerde, yapılan örgüt çağrı üzerine başlatılan bankaya destek kampanyasıyla FETÖ mensuplarının, çeşitli illerdeki banka şubeleri önünde eylem yaptığı ve yeni hesaplar açılarak 50, 100 lira gibi küçük meblağlar dahi olsa para yatırmaya yönlendirildiğine işaret edildi.

TALİMATLA HESAP

Bank Asya verileri tespit edilen başvurucuların 2014 Ocak ile Bank Asya'nın TMSF'ye devredildiği 2015 Mayıs'a kadar yaptığı işlemler de raporda yer aldı. Bu dönemde, açılan hesap sayısı ile yatırılan paralar dikkat çekici bulundu. Buna göre, belirtilen tarih aralığında ihraç edilenler ile yakınları adına toplam 465 bin 218 yeni hesap açıldı. Yeni hesabın en yoğun açıldığı dönemler ise 2014 Ocak (66 bin 483), 2014 Eylül (65 bin 130) ve 2015 Şubat (41 bin 978) olarak gerçekleşti.

KENAN KIRAN - SABAH