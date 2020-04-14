Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklaması

İçişleri Bakanı ile tartıştığı ve istifa etmeyi düşündüğü iddialarının doğruları yansıtmadığını belirten Sağlık Bakanı Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca kasıtlı olarak çıkartılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı ile tartıştığı ve istifa etmeyi düşündüğü iddialarının doğruları yansıtmadığını belirten Sağlık Bakanı Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu iddiaların doğru olmadığını altını çizmek istiyorum" diyen Bakan Koca, "Vatandaşımız dünyanın bu kadar önemli gördüğü ve dünyayı bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Biz şu dönemde bütün kabine arkadaşlarım olmak üzere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olmayacağını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.