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Koronavirüsün genetik şifreleri çözülüyor! 2 bin kişinin genom dizilemesiyle...

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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KORONANIN ŞİFRESİ ÇÖZÜLÜYOR! TÜRKİYE DE ARALARINDA...

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, hastalığın genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, hastalığın genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek.

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Böylece hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak.



CORONA VİRÜSÜN GENETİK ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR!

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaptığı açıklamada, "Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor" dedi.

Ayrıca Tayfun Özçelik, "50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında yapacağız" bilgisini paylaştı.
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