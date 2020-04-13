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Son dakika: Türkiye Çin'den "Ağrı Dağı" ifadesi için izahat istemişti! Gerçek ortaya çıktı...

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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TÜRKİYE ÇİN'DEN İZAHAT İSTEMİŞTİ! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI...

Sözcüsü Hami Aksoy, 'in koronavirüs salgını nedeniyle 'a gönderdiği yardım paketlerinde 'na atıfta bulunmasına ilişkin, "Çin Büyükelçisi paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir" dedi.

Sözcüsü Aksoy, 'in, koronavirüs salgınıyla mücadelede 'a gönderdiği yardım paketlerinde 'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.



İNGİLİZCE İFADELER KOLİLERE SONRADAN EKLENMİŞ

Söz konusu haberler üzerine 2 gün önce bakanlık tarafından 'daki Çin Büyükelçisi ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini anımsatan Aksoy, "Çin Büyükelçisi Ermenistan'a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Çin'den Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfına izahat istedi DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇİN'DEN "ERMENİSTAN'A GÖNDERDİĞİ KOLİLERDEKİ AĞRI DAĞI ATFI"NA İZAHAT İSTEDİ
Ermenistan'a tıbbi yardım gönderen Çin'e Ağrı Dağı tepkisi ERMENİSTAN'A TIBBİ YARDIM GÖNDEREN ÇİN'E "AĞRI DAĞI" TEPKİSİ

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