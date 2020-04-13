Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından ulusa sesleniş

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından ulusa seslendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin hiçbir eksiği olmadığını beliren Başkan Erdoğan, 17 Nisan-19 Nisan arasında da 2 günlük sokağa çıkma yasağının geldiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yalan haberleri ve demeçleriyle halkın kin ve düşmanlığa sürüklemeye çalışanlara tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirildi.



Başkan Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı.



Başkan Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK

Türkiye virüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı pençesine alan bu salgının, sağlık, gıda, güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz. Ülkemiz uluslararası alanda takdir edilen olumlu yönde ayrışma içerisindedir. Hastalığın tedavilerinde, hastane, doktor, personel, malzeme, ilaç gereç gibi hususlarda iyi durumdayız, hiçbir eksiğimiz yoktur.

32 MİLYONA MASKE MESAJI GİTTİ

Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. 83 milyonluk bir ülkede böylesine büylük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Mutlaka aksaklıklar oluyordur. Önemli olan aksaklığın yokluktan kaynaklanmamasıdır. Pekçok ülkede maske gibi en basit ürünlerin bırakınız tüm vatandaşlara dağıtımını, sağlık personeline temininde zorluk çekiyor. Bu bakımdan hamdedecek bir konumda bulunuyoruz. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Ücretsiz maske dağıtımı inşallah perşembe gününe kadar 39 milyona çıkacak. 32 milyon vatandaşımıza mesaj gitti.

İlaçların ham maddesi alınarak ülkemizde üretimi açısında sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye salgınla başa çıkabilecek kapasitededir.

AÇILIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Bunların çalışmalarına başladık. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da ikinci kısmını ise 15 Mayıs'ta açıyoruz.

Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en başlarda yer alıyoruz. Toplam testte 410 binin üzerine çıktık. Hasta sayısına göre ölüm oranının düşüklüğünden ilk sıralardayız. Taburcu olan hasta sayımız da 5 bine yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütü ve birçok kuruluş Türkiye'yi örnek gösteriyor.

Acı duyuyorsan canlısın. Başkasının acısını duyuyorsan insansın. Elimizdekileri tüm dostlarımızla paylaşıyoruz.

Aldığımız tedbirleri sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

Sokağa çıkma yasağı ile bazı yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız. Sokağa çıkma yasağının sadece 2 günlük olmasının belirtilmesine rağmen kargaşa yarattı. İçişleri Bakanımızın hassasiyetini anlıyorum ancak görevine devam etmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Verdiği desteklerden dolayı Cumhur İttifakı'nın bir ucu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum.

2 GÜN DAHA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak. 17 Nisan Cuma akşamı 24'te başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan gecesi saat 24'te sona erecek.

MEDYA VE SİYASET VİRÜSLERİNDEN DE KURTULACAĞIZ

Milletimizin gözüne bakarak kin kusmak salgından daha tehlikelidir. Bu şeffaflığı bozmak istemelerinin amacı bozgunculuk yapmak istemeleridir. Milletimizin moralini bozmak için çalışanlar gün gelecek kendi nefret çukurlarında boğulup gideceklerdir. Bu hastalıklı zihniyete sahip olanlara diyorum ki, düşün artık milletin yakasından. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil bu medya ve siyaset virüslerinden de kurtulacaktır.



Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda temizlik malzemesi ihtiyacını da karşılayabilecek güce sahiptir. Bugüne kadar 4,5 milyona yakın vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. İstihdamın devam etmesi için kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan yararlanamayan vatandaşlarımıza da 1170 lira maaş desteği vereceğiz.

IMF DAYATMALARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Bu süreçte özel bankalarında üstlerine düşeni yapmasını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.

TOPLAM BAĞIŞI AÇIKLADI

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağış 1 milyar 612 milyon TL oldu.

Evinden çıkamayan büyüklerinin elinden tutup parka gidemeyen yavrularımızın gözündeki hüzün bizleri üzüyor. Dostlarıyla akrabalarıyla kucaklaşamayan, namazını cemaatle kılamayan vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımız.

BAKAN SOYLU VE KOCA SUNUM YAPTI



Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞERLENDİRİLDİ



Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alındı. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirildi.

VATANDAŞA DESTEK VE TEŞVİKLER DE MASAYA YATIRILDI

Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.