İşte maskenin arkasındaki kahramanlar!

Dünya katil virüse çare bulamadı. Türkiye ise zoru başardı. Doktoru hemşiresi özveriyle çalıştı. İnanılmaz fedakarlık ise yüzlerindeki maske izinde saklıydı... Bize de “Hakkınız ödenmez iyi ki varsınız” demek kaldı.

Kimi haftalarca evine uğramadı. Kimi saatlerce aç kaldı. Çünkü mühim olan vatandaşın sağlığıydı.Virüsle savaşan o kahramanlar, günler sonra maskeyi, gözlüğü çıkardı. Mesaj yolladı:Bizler sizler için görevimizin başındayız. İnşallah salgını atlatacağız. Yeter ki evde kalın.Ailemi günlerdir görmedim. Ama bunun hiçbir önemi yok.Taburcu olan insanlarımızın güler yüzü her şeye bedel.Gönüllü olarak acil serviste görevliyim.Ülkece Coronavirüs'ü yeneceğiz.Devletimizin ve halkımızın desteği güç veriyor.Sıkıntılı günler geçecek.Şu anda mühim olan tek şey ülkem.Vatandaşımız için işimizin başındayız.





Megakent İstanbul, dün tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşadı.



BÜYÜK D'EV'LET

Salgına karşı 31 şehirde sokağa çıkma 2 gün yasaklandı. Tam 64 milyon kişi evde kaldı.

Hatta diğer kentler de uygulamaya katıldı. Yetkililer ise kapı kapı dolaşıp ekmek dağıttı.

#BizBizeYeteriz

Polis ve jandarma ekmek dağıtımı yaptı.





64 milyon evde

Türkiye, Coronavirüs'e karşı en başarılı önlemleri alıyor. Son olarak 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı alındı. 64 milyon kişi evde kaldı







İKİ FOTOĞRAF TEK FARK

Ortaköy Bebek sahil attı, cuma günü yoğunluğuyla dikkat çekiyordu. İşte dün, yasakla birlikte istenilen oldu.





Salgınla mücadelenin en önemli noktalarından biri elbette izolasyon. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca defalarca bu konuya dikkat çekti. Bu yüzden Türkiye genelinde vatandaşlara her gün evde kal çağrıları yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda, yapılan tüm uyarılara rağmen güneşli havayı görenler soluğu parklarda sahillerde aldı. Bu durum, virüsün yayılmasını tetikledi.



DÜN ve bugün yurt genelinde hava sıcaklığı oldukça yüksek olacağı açıklanınca, önlemler arttı. Sokağa çıkma yasağı kararının alınmasında, sıcaklık değerleri de etkili oldu. İstanbul'da cumartesi 18 derece olan hava sıcaklığı, bugün 14 derece. İzmir'de ise dün hava sıcaklığı 24 dereceydi, bugün 23 derece. Ankara'da da durum farklı değil: Dün 18, bugün 16 derece. İşte eğer bu yasak olmasaydı, milyonlarca kişi sokaklara akın edecekti.



CORONAVİRÜS'e karşı çok önemli adım... 30 Büyükşehir ve Zonguldak özelinde önceki gece 24.00'den itibaren başlayan ve bugün 24.00'de sona erecek sokağa çıkma yasağına halkın uyduğu görüldü. Büyükşehirlerde meydan, cadde ve sokaklarda görevi gereği izin verilenler ve güvenlik görevlileri haricinde kimseye rastlanmadı.



48 saatlik yasağın nedeni de açıklandı:

Kamu hizmetlerinin devamlılığı

Sağlık sisteminin sürekliliği

Üretim ve tedarik zincirinin devamı





Güvenlik güçleri, hizmetlerin aksamaması için her türlü tedbiri alırken, kurulan güvenlik noktalarında da izinsiz çıkanlar uyarılarak geri çevrildi. Fırınlar gün boyu halkın ihtiyacını karşılamak için ekmek üretirken, vali ve kaymakamlıklar devreye girerek planlama yaptı ve Vefa Destek Grubu vasıtasıyla halkın ekmek ihtiyacı karşılandı. Polis, İstanbul'da 24 saat aralıksız görev yaptı. İstiklal Caddesi'nde sadece polis memurları ve ekmek dağıtanlar dikkat çekti.







Kadıköy'deki ünlü Boğa heykelinin olduğu bölgede kimsecikler yoktu. Ancak önceki gün yüzlerce kişi, meydanda dolaşıyordu.







Doğal olarak dün toplu taşımalar da durdu.



DRONE'LU DENETİM

Malatya'da sokaklar sessizliğe bürünürken, polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşları drone ile denetledi.



BÜYÜK DESTEK

Sokağa çıkma yasağı büyükşehirlerimizde büyük destek buldu. İzmir, Bursa, Trabzon, Malatya, Kayseri, Eskişehir ve Balıkesir'de, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.



Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü. Vatandaşların, yeni tip Coronavirüs'e karşı alınan tedbirlere uymasıyla sokaklar sessizliğe büründü.



Eskişehir'de İki Eylül Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ve Eti Caddesi de sessizliğe büründü. Halk sokağa çıkma yasağına destek verdi.







Eskişehir'de Coronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar tamamen boşaldı. Fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sokak aralarında satış yapmaya başladı.





ANTALYA

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına belediye barınak görevlileri yem ve su dağıttı.





OTOMOBİLİNİN FİYATI KADAR CEZA YEDİ

Sokağa çıkma yasağını ehliyetsiz kullandığı araçla ihlal etti. Tam 8 bin 694 lira para cezası uygulandı.





Polis ekipleri sokağa çıkan bazı vatandaşların mazeretini içeren resmi belgeyi inceledi.

Kaynak:Takvim