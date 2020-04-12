12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 1.198 oldu.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybederken 481 kişi sağlığına kavuştu.

TEST SAYISINDA ARTIŞ

Bugün toplam 35.720 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Süreç başladığından beri yapılan test sayısı 376.100'e yükseldi. 4.789 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Ve toplamda koronavirüs tanısı koyulan kişi sayısı 56.956 oldu.

Bugün kaybedilen 97 hastayla birlikte toplam vefat sayısı 978'e yükseldi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca 12 Nisan Pazar günü koronavirüs vaka sayıları açıkladı |Video SAĞLIK BAKANI KOCA 12 NİSAN PAZAR GÜNÜ KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI |VİDEO

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA