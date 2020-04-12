Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 1.198 oldu.
Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybederken 481 kişi sağlığına kavuştu.
TEST SAYISINDA ARTIŞ
Bugün toplam 35.720 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Süreç başladığından beri yapılan test sayısı 376.100'e yükseldi. 4.789 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Ve toplamda koronavirüs tanısı koyulan kişi sayısı 56.956 oldu.
Bugün kaybedilen 97 hastayla birlikte toplam vefat sayısı 978'e yükseldi.
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:
Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!
Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ndEo8NAufH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2020
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