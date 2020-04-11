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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan 'Bahçeli' spekülasyonlarına tepki

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'DAN 'BAHÇELİ' SPEKÜLASYONLARINA TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 30 Büyükşehir ve Zonguldak için alınan 2 günlük hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan "Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından sosyal medyada çıkan spekülasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Semih Yalçın'ın yaptığı açıklama şöyle:

"30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu dolayısıyla oluşması muhtemel sosyal mesafe ihlallerinin yol açabileceği korona virüs yayılımını engellemek üzere alınan ve bu gece yarısından itibaren iki gün geçerli olacak kararı, yerinde ve uygundur.

Lideriyle, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle, teşkilatları ve mensuplarıyla milletimizin emrinde olan MHP; sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir.

Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve korona virüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta an itibariyle MHP Lideri Sayın 'nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır

Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz.

Milletimizin bu badireden daha da güçlenerek çıkacağına ve aydınlık günlerin uzakta olmadığına, davamıza inandığımız gibi inanıyor; "Lütfen biraz daha sabır!" diyoruz."

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