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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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İSTANBUL'DA FIRINLAR EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLADI!

2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde 'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı.

2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde 'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti. Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar üretime başladı.

ve Fatih'te pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.

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