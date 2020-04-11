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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlara ekmek ulaştırılacak

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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VATANDAŞLARA EKMEK ULAŞTIRILACAK

Son dakika haberleri... , "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." açıklamasında bulundu.

, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.

Bakan Soylu, uygulamanın hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmasını istedi.

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