11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da hafta sonu metro seferleri yapılacak mı?

İstanbul’da hafta sonu metro seferleri yapılacak mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL’DA HAFTA SONU METRO SEFERLERİ YAPILACAK MI?

genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında ’da 11-12 Nisan tarihlerinde seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.

yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, " genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarımızda sefer yapılmayacaktır. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferlerimiz normal tarifeye uygun devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA