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TBMM Genel Kurulu'nda hafta sonu da Ceza İnfaz Yasası görüşülecek

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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HAFTA SONU DA CEZA İNFAZ YASASI GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurulu'nda yapılan 'hafta sonu çalışma' önerisi kabul edildi. 'nin önerisiyle teklifinin görüşmeleri hafta sonu ve pazartesi günü de devam edecek.

'nin, teklifinin görüşmelerinin hafta sonu ve pazartesi günü de devam etmesi için verdiği grup önerisi, Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, sırasıyla İYİ Parti'nin 'çiftçilere yönelik elektrik faturalarının tahakkuk dönemi', HDP'nin 'salgınla mücadele döneminde evlerdeki kadınların durumu', CHP'nin 'Hatay'da virüsün etkileri' konulu önerileri görüşülerek reddedildi.

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AK Parti'nin, 'Meclis Genel Kurulu'nun, çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesi' grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre Meclis, Ceza İnfaz Yasası için hafta sonu çalışacak. Buna göre Meclis Genel Kurulu, infaz teklifi için haftalık çalışma günlerinin dışında cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de çalışmış olacak.

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