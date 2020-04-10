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Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
Son dakika haberi... Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesinde geri sayım sürüyor. TBMM dün saat 13.00'e kadar mesai yaptı. 70 maddelik teklifin 10 maddesi kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından af yasası olarak bilinen infaz düzenlemesinin ne zaman çıkağı araştırılmaya başlandı. 70 maddelik kanun teklifine göre, 90 bin mahkuma tahliye yolu açılacak. Peki, af çıktı mı? ceza indirimi ve af yasası son durum nedir? İnfaz düzenlemesi ne oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:59Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:06