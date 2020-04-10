10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Son dakika haberi... Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesinde geri sayım sürüyor. TBMM dün saat 13.00'e kadar mesai yaptı. 70 maddelik teklifin 10 maddesi kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından af yasası olarak bilinen infaz düzenlemesinin ne zaman çıkağı araştırılmaya başlandı. 70 maddelik kanun teklifine göre, 90 bin mahkuma tahliye yolu açılacak. Peki, af çıktı mı? ceza indirimi ve af yasası son durum nedir? İnfaz düzenlemesi ne oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:06
  • 1
  • 23
Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2018 yılında MHP'nin gündeme getirdiği af yasası ile ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Koronavirüs salgını sonrası cezaevlerindeki riski azaltmak için infaz düzenlemesi çalışmaları hızlandırılmıştı. TBMM Genel Kurulu infaz düzenlemesini görüşmek için mesai yapıyor. 70 maddeden oluşan kanun teklifinin 10 maddesi kabul edildi. Kamuoyunda ceza indirimi af yasası olarak bilinen infaz düzenlemesi ile 90 bin mahkuma tahliye yolu açılacak. Peki, ceza indirimi ve af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? İşte detaylar...

  • 2
  • 23
Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

AF YASASINDA SON DURUM NEDİR?

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Meclis bugün saat 14.00'te toplanacak. Af yasasının ne zaman çıkacağına dair Meclis'ten çıkacak karar bekleniyor.

  • 3
  • 23
Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre, İnfaz Hakimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak infaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor.

  • 4
  • 23
Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

İnfaz Hakimliği Kanunu'nun amacı, yapılan düzenlemeye uyum sağlaması adına, "Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar." diye değiştirildi.

  • 5
  • 23
Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

İnfaz Hakimliği Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.