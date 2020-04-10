Son dakika: İstanbul'da yaya trafiğine kapatılan yeni noktalar açıklandı
Son dakika haberine göre İstanbul'da corona virüsü önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatılan cadde sayısı artıyor. Saat 17.00 itibariyle Bağcılar meydan, Güneşli meydan ve 6 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı. Daha önce de Esenler Dörtyol Meydanı, Davutpaşa Caddesi ve Sultanbeyli Meydanı kapatılmıştı.
Dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip corona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı.
15 GÜN YAYA GİRİŞ-ÇIKIŞLARINA KAPATILDI
Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, "Yürüyüş Yolu" olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.
UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Ancak esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor.
Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi.
POLİS VE ZABITA EKİPLERİ TEDBİRİNİ ARTIRDI
Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.
Zabıtalar ve polisler yayaların geçişine izin vermiyor.
10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00'den uygulamaya konulan karar 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'a kadar sürecek.
SULTANBEYLİ MEYDANI DA YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI
Sultanbeyli Kent Meydanı, koronavirüs tehdirleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.
ESENLER'DE DE BAZI ALANLAR KAPATILMIŞTI
Öte yandan dün de Esenler'de bazı alanlar yaya trafiğine kapatılmıştı.
Buna göre; Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zorunlu durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş ve çıkışına da kapatılmıştı.
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