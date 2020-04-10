Son dakika: İran ve İspanya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Son dakika haberi... İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 605 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 15 bin 843’e çıktı. Öte yandan İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 605 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 15 bin 843'e çıktı.
İspanya'da bir günde 605 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 15 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 157 bin 22'ye yükseldi. İspanyol medyası, bir günlük bilançoyu "24 Mart'tan itibaren en düşük ölü sayısı" başlığıyla duyurdu.
İRAN'DA SON DURUM
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye, vak'a sayısı ise 68 bin 192'ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vak'a sayısının 68 bin 192'ye, ölenlerin sayısının ise 4 bin 232'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 972 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 122 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 35 bin 465 kişiye ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 242 bin 568 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 969 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.
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