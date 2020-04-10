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Son dakika: Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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POLİS TEŞKİLATI'NIN 175. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Son dakika haberine göre Twitter hesabından Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Erdoğan,"Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan , resmi Twitter hesabından Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erodoğan paylaşımında, "Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'mızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye yazdı.


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