Son dakika: Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberine göre Twitter hesabından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Erdoğan,"Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erodoğan paylaşımında, "Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'mızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye yazdı.



