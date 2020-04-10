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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN POLİS HAFTASI MESAJI

Son dakika haberi... , "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

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