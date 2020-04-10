Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum."
Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 10, 2020
Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/hHphRKQgza
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