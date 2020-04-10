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Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vucic'e, oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti.

Detaylar gelecek...

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