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Milli Savunma Bakanlığı: Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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(MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesine yer verildi.

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