Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
Bitlis Valiliği koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararı açıkladı. Bitlis'te bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bitlis'te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, 7 Nisan saat 22.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
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