Ekrem İmamoğlu'nun "tehdit" tezgahı boşa çıktı! "AK Parti'den özür dile"
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tehdit tezgahı boşa çıktı. Ekrem İmamoğlu’nu e-mail yoluyla tehdit ettiği iddia edilen Tuna Görgünoğlu, CHP'nin Etimesgut ilçe üyesi olduğu belirlendi. İmamoğlu, bu tezgahla hem AK Parti'yi hem de savcıları hedef almayı planlıyordu. Yaşanan bu skandal sonrası MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özür dileme çağrısında bulundu.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve avukatları, CHP'nin yalan ağı sol haber siteleriyle el ele verip "Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna Görgünoğlu hakkında 12 gündür işlem yapılmıyor" algısıyla AK Parti'yi ve savcıları hedef alarak yıpratma peşindeydi.
AYNI GÜN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusunun aynı gün (28 Mart 2020) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma defterine kaydedildiği belirtildi.
CHP ÜYESİ ÇIKTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-mail yoluyla tehdit ettiği iddia edilen Tuna Görgünoğlu'nun, CHP Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ortaya çıktı.
Tuna Görgünoğlu'nun, HDP Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük kampanyasını paylaştığı öğrenildi. Görgünoğlu'nun, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda üyeliğinin aktif olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Görgünoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İMAMOĞLU'NDAN SİNSİ TEZGAH!
CHP'li İmamoğlu, avukatları ve yalanına çanak tutan gazeteler aracılığıyla "tehdit ediliyorum ve tehdit eden kişi hakkında hiçbir işlem yapılmıyor" algısı yaratarak hem AK Parti'yi hem de Cumhuriyet savcılarını yıpratma peşindeydi.
MHP'Lİ VEKİLDEN 'ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özür dileme çağrısında bulundu.
Enginyurt, ''Ekrem İmamoğlu'na tehdit mesajı atan tutuklandı. Ekrem efendi!karıştırdın ortalığı,suçlamıştın İstanbul Cumhuriyet Savcılarını,üstelik olayı da Ak Partiye yıkmıştın.Seni tehdit eden CHPüyesi çıktı.Savcılar görevini yaptı tutukladı.Şimdi sıra sende.Zerre kadar adamsan özür dile.'' ifadelerini kullandı.
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