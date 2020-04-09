Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Cumhuriyet'in çarpıtma haberine cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı ve ilaç çalışmalarına katılacak stajyer araştırmacılar için destek verileceğini duyurmuştu. Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinden yaptığı çarpıtma haberin ardından Bakan Varank bir açıklama daha yaptı. Bakan Varank açıklamasında, "Söz konusu destek; aşı ve ilaç çalışmalarına katılacak STAJYER araştırmacılar için veriliyor. Mesleğinizde staj yapmak önemli. Aksi takdirde Cumhuriyet gazetesi editörleri gibi, okuduğunuzu anlamazsınız." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.

Bakan Varank, "Yaptığı açıklamada Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

"MÜCADELEYE GENÇLERİMİZİ DE DAHİL EDİYORUZ"

Bakan Varank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.

COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.

Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.

"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

CUMHURİYET ALINAN KARARI ÇARPITARAK DUYURDU

Cumhuriyet gazetesi internet sitesnden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı kararı "Aşı ve ilaç geliştirenlere 6 bin lira burs desteği" ifadeleriyle duyurdu.

BAKAN VARANK YENİDEN AÇIKLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programı için ikinci kez açıklama yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin çarpıtma haberine değinen Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz konusu destek; aşı ve ilaç çalışmalarına katılacak STAJYER araştırmacılar için veriliyor. Mesleğinizde staj yapmak önemli. Aksi takdirde Cumhuriyet gazetesi editörleri gibi, okuduğunuzu anlamazsınız." ifadelere yer verdi.