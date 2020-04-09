Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında "60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.
Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası yarın hizmete açılacak.
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında dünyada, 829 sismik izolatör ile güçlendirilen en büyük hastane unvanına sahip olan merkez, modern ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde projelendirilerek depreme dayanıklı hale getirildi.
PANDEMİ MERKEZİ OLARAK HİZMET VERECEK
Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi içerisinde 113 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, 28 ameliyathane, 60 yoğun bakım ve 535 hasta yatağı kapasitesi bulunuyor.
Afetlere dayanıklı ve deprem anında dahi kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilen hastane, aynı zamanda İstanbul'da kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli adreslerinden biri olacak.
Güçlendirilmesi İPKB tarafından yapılan ek hizmet binası, Marmara Üniversitesi ile yapılan afiliasyon kapsamında Sağlık Bakanlığı hastanesi olarak hizmet sunacak.
Hastane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında spesifik bir pandemi merkezi olarak hizmet verecek.
Hastanede bir hafta içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kovid-19 ilişkili günlük 3 bin test kapasiteli ileri tanı laboratuvarının da hizmete girmesi planlanıyor.
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