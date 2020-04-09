Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadeleriyle oğlunun Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
KENDİSİ AÇIKLADI
Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.
Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.
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