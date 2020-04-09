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Son dakika: MSB'den açıklama: Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet EYP...

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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MSB: UZAKTAN KUMANDALI 20 ADET EYP...

Milli Savunma Bakanlığı () Pençe-3 bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.



İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR...







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