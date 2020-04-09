Başkan Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Polis Teşkilatımız, ülkemizin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, milletimiz için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olmuştur." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gönderiği mesajla, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
"HER ADIMIN DESTEKÇİSİYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a tebrik mesajı gönderdi.
Erdoğan, barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiği mesajında, "Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen Polis Teşkilatımız, ülkemizin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, milletimiz için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olmuştur. Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, görevleri başında şehit olan polislere Allah'tan rahmet, gazilere de şükran dileklerini ilettiği mesajında, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar dileyerek, selamını iletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Virüs akciğerde nasıl tutunuyor? Kalp ve damar cerrahı Prof.Dr. Ahmet Akgül anlattı
- Osman Kavala için istenen beraat kararı karşısında...
- Bakan Koca koronada son rakamları açıkladı
- CHP'den 'tehdit' açıklaması
- Osman Kavala'nın CIA eski ajanı ile 265 görüşme yapmış!
- Prof. Dr. Altan Yıldırım’dan çarpıcı Kovid-19 açıklaması!
- Bakan Soylu'dan koronavirüsle mücadele açıklaması
- Diyarbakır'daki hain saldırıya yönelik 5 kişi gözaltına alındı
- İtalya'da Kovid-19 bilançosu: Bir günde 610 ölü
- İmamoğlu'nu tehdit eden CHP'li her şeyi itiraf etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu