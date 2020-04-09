Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ASKİ, abonelerine fatura göndermedi. ASKİ, fatura göndermediği abonelerine bir de ceza kesti. Ankaralılar, ASKİ'nin göndermediği faturanın cezasını ödeyecek.

KENAN KIRAN / SABAH

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) göndermediği faturaya ceza kestiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ASKİ abonelerine hem fatura göndermedi, hem de ceza kestiğini hatırlatarak, "Ankaralılar kesilmeyen faturanın cezasını ödeyecekler" şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Alıkan, "Böyle bir dönemde yapılacak iş mi bu?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Keçiören Meclis Üyesi avukat Fatih Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçmelidir..." diyerek tepki gösterdi.

ASKİ HEM FATURA GÖNDERMEDİ, HEM DE CEZA KESTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koronavirüs önlemleri çerçevesinde sayaç okuma memurlarının sağlık nedeniyle konutlara girememesi nedeniyle kıyaslama fatura tahsilatı yapılmasına karar vermişti.

ASKİ görevlilerinin; abonelerine hem fatura göndermediği, hem de ceza kestiği tespit edildi. Ankaralılar kesilmeyen faturanın cezasını ödeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan; ASKİ'nin göndermediği faturaya ceza kestiğini söyledi. Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Sayın Yavaş bu zor günlerde bu ceza nedir. Sizin bilginiz var mı? Ankaralıları neden cezalandırıyorsunuz" diye sordu.

BURHAN: SAYIN YAVAŞ, ANKARALILARI NEDEN CEZALANDIRIYORSUNUZ?

Sinan Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ASKİ abonelerine hem fatura göndermedi, hem de ceza kestiğini hatırlatarak "Ankaralılar kesilmeyen faturanın cezasını ödeyecekler" dedi.

Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Sayın Yavaş bu zor günlerde bu ceza nedir. Sizin bilginiz var mı? Ankaralıları neden cezalandırıyorsunuz" dedi.

Sinan Burhan, binlerce abone cezalı ödeme yapacağını belirterek, "Henüz başlangıç halinde olması nedeniyle bu cezaların artmasından endişe ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal'da ASKİ bu yanlıştan vazgeçmelidir. Ankaralıları cezalandıramazsınız" dedi.

Burhan, Ankara'da yaşayanların ASKİ faturalarına dikkat etmelerini istedi ve "ASKİ göndermediği faturaya ceza kesiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ASKİ abonelerine hem fatura göndermedi, hem de ceza kesti. Ankaralılar kesilmeyen faturanın cezasını ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

ALIKAN: BÖYLE BİR DÖNEMDE YAPILACAK İŞ Mİ BU?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Alıkan da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu uygulamasını eleştirerek, "Böyle bir dönemde yapılacak iş mi bu?" diye sordu.

ÜNAL: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ BU YANLIŞ UYGULAMADAN DERHAL VAZGEÇMELİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Keçiören Meclis Üyesi avukat Fatih Ünal ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçmelidir..." ifadelerini kullandı.

3 AY SÜREYLE YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 3 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararla; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğal gaz faturalarında "kıyasen" düzenleme yapılacağını açıkladı. Açıklamada; söz konusu uygulamanın, 3 ay süreyle yürürlükte kalacağı bildirildi.