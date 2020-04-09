Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüsle mücadele açıklaması
Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil." açıklamasında bulundu.
İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından derlenenler;
"Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. (Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var."
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İmamoğlu'nu tehdit eden CHP'li her şeyi itiraf etti
- CHP'den 'tehdit' açıklaması
- Prof. Dr. Altan Yıldırım’dan çarpıcı Kovid-19 açıklaması!
- Osman Kavala için istenen beraat kararı karşısında...
- Diyarbakır'daki hain saldırıya yönelik 5 kişi gözaltına alındı
- Bakan Koca koronada son rakamları açıkladı
- Virüs akciğerde nasıl tutunuyor? Kalp ve damar cerrahı Prof.Dr. Ahmet Akgül anlattı
- Başkan Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı
- İtalya'da Kovid-19 bilançosu: Bir günde 610 ölü
- Osman Kavala'nın CIA eski ajanı ile 265 görüşme yapmış!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu