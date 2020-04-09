Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından derlenenler;

"Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. (Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var."

Detaylar gelecek...