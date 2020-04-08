Son dakika haberi: TBMM'de MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik! | Video

Son dakika haberine göre; Gündem dışı konuşmalar sırasında yaşanan terör tartışması sonrasında TBMM Genel kurulu karıştı, MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı. Araya giren diğer milletvekilleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından böyle kaydedildi.