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08.04.2020

Son dakika haberi: TBMM'de MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik! | Video

Son dakika haberine göre; Gündem dışı konuşmalar sırasında yaşanan terör tartışması sonrasında TBMM Genel kurulu karıştı, MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı. Araya giren diğer milletvekilleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından böyle kaydedildi.

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