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Son dakika: AK Parti'den üniversitelere ilişkin kanun teklifi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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AK PARTİ'DEN FLAŞ HAMLE! MİLYONLARCA ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR

Son dakika haberine göre , coronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı 'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Teklifle ayrıca; ve illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Bilim Üniversitesi ile Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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