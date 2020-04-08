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08.04.2020

AK Parti'den üniversitelere ilişkin kanun teklifi! Telafi eğitimi nasıl olacak? |Video

AK Parti, coronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke, Ankara'dan aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Son dakika: AK Partiden üniversitelere ilişkin kanun teklifi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN ÜNİVERSİTELERE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ! MİLYONLARCA ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR

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