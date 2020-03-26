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YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenci corona virüsü nedeniyle YKS sınavının nasıl yapılacağını araştırıyordu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2020 yılı YKS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önceden 20-21 Haziran'da yapılması planlanan YKS sınav tarihinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Peki, YKS tarihi ertelendi mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 13:44
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YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

YKS sınavı ertelendi mi? YKS sınavı ne zaman yapılacak? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Peki, YKS sınavı ertelendi mi? 2020 YKS sınavı nasıl olacak? Üniversite sınavı ne zamany apılacak? İşte ayrıntılar...

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YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ? SINAV NE ZAMAN?

2020 YKS sınavı ertelendi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

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YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

YKS SINAVI NASIL OLACAK?

Corona virüsü nedeniyle öğrenciler YKS sınavının nasıl yapılacağını araştırıyordu. Saraç yaptığı açıklamada, "YKS soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." dedi.

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YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

2020 YKS İÇİN DEĞİŞİKLİK

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ilk kez hayata geçirilerek 16 pilot üniversitedeki 3 bin öğretim üyesi ve yaklaşık 36 bin öğrenciye dijital dönüşüm eğitimi verildi. Söz konusu eğitimler sırasında, üniversiteye girişte puan sınırlaması getirilen bölümlere ilişkin detaylara yer verildi.

YÖK 'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, Yeni YÖK olarak sisteme başarı sıralaması şartı getirildiği ifade edildi.

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YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

HUKUK İÇİN 125 BİN

YÖK 'ten alınan ve resmileşen kararın ardından artık Hukuk Fakültelerine girişte sıralama sınırı olacak. Daha önce 190 bin civarına kadar düşen Hukuk Fakültesi sıralaması 125 binle sabitlenecek.