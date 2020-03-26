YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenci corona virüsü nedeniyle YKS sınavının nasıl yapılacağını araştırıyordu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2020 yılı YKS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önceden 20-21 Haziran'da yapılması planlanan YKS sınav tarihinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Peki, YKS tarihi ertelendi mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.03.2020 13:38Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 13:44