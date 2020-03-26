YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

YKS SINAVI NASIL OLACAK?

Corona virüsü nedeniyle öğrenciler YKS sınavının nasıl yapılacağını araştırıyordu. Saraç yaptığı açıklamada, "YKS soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." dedi.