İnfaz düzenlemesi ile tahliye olacaklara corona virüs (Covid-19) önlemi

TBMM'de görüşülen infaz düzenlemesiyle birlikte tahliye olması beklenen 90 bin kişi için koronavirüs nedeniyle kaymakamlıklar ve valilikler "seyahat izin belgesi" çıkaracak. Otobüs işletmeleriyle anlaşılarak tahliye olan kişiler yaşadıkları şehirlere otobüslerle götürülecek ve sokağa çıkma yasağı kapsamına girenler evlerine bırakılacak.

İnfaz paketinin yasalaşmasıyla tahliye edilecek 90 bin kişiyle ilgili koronavirüs tedbirleri kapsamında atılacak adımlara ilişkin çalışmalar başladı. Tahliye olacaklar direkt bırakılmayacak. Gerekli olanlar için seyahat izin belgesi çıkarılacak. Farklı şehirlere gidecekler için otobüs firmalarıyla anlaşılacak. Yaşadığı şehirdeki cezaevinde bulunanlar şehir merkezine götürülecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar ise evlerine kadar bırakılacak.