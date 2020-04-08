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MSB açıkladı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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MSB AÇIKLADI! 8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 /'li terörist etkisiz hale getirildi.

yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 /'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı! CİNAYET ŞEBEKESİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞÇİ VE SİVİL KATLİAMLARINI KINAMA ÇAĞRISI!

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