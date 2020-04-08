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Irak'tan gelen Türkler karantinaya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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IRAK'TAN GELEN TÜRKLER KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından gelen Türklerin altına alınma işlemleri devam ediyor. Bağdat'tan gelen 236 Türk vatandaşı, Eskişehir’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

'ın başkenti Bağdat'tan gelen 236 Türk vatandaşı Koronavirüs önlemleri çerçevesinde karantinada tutulmaları için Eskişehir'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İşçi ve iş adamlarından oluşan 236 kişilik Türk kafilesi, Bağdat kentinden kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak ile Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Burada ateş ölçümü gibi detaylı sağlık kontrollerinden geçen vatandaşlar, otobüsler ile şehir merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, 7'şerli gruplar halinde KYK'ya ait Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Diğer yandan yurda yerleştirilen vatandaşlar 14 gün gözetim altında tutulacak. Vatandaşların 14 günlük sürecinde ihtiyaçlarının; Eskişehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı belirtildi.

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