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Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BERAT GECESİ MESAJI

Başkan , Twitter adresi üzerinden mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, '' kâinatı kapladığı, ’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.'' ifadelerini kullandı.

Başkan , Twitter adresi üzerinden mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, '' kâinatı kapladığı, 'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.'' ifadelerini kullandı.

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