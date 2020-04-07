Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresi üzerinden Berat Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresi üzerinden Berat Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.'' ifadelerini kullandı.