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Son dakika: Türk Eczacıları Birliği'nden maske açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ'NDEN MASKE AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... Türk Eczacıları Birliği, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada " Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır." ifadelerine yer vermişti.

Türk Eczacıları Birliği, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama şöyle: Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır.


Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız. Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar. Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Para ile maske satışı yasak |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: PARA İLE MASKE SATIŞI YASAK |VİDEO
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Maske dağıtımları bugün başlıyor! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! MASKE DAĞITIMLARI BUGÜN BAŞLIYOR!

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