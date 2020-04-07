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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklama

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı , 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı , 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.

"18 BİN 156 KİŞİNİN KARANTİNASI SÜRÜYOR"

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini duyurdu.
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