Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı
Son dakika haberleri... Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs’le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Dünya Sağlık Günü etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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