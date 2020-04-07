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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ PAYLAŞIMI

Son dakika haberleri... Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan , "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs’le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı , 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Dünya Sağlık Günü etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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