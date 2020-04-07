Ekrem İmamoğlu'nun yalanları bitmiyor! Şimdi de Başakşehir Şehir Hastanesi metrosunu yapmıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başakşehir Şehir Hastanesi metrosunun önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başakşehir Şehir Hastanesi metrosunun önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

SADECE 74 GÜN ARA VERİLDİ, ÇALIŞMALAR 31 MART 2019 TARİHİNE KADAR SÜRDÜ

Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı Projesi'nin, sözleşme şartnamelerine göre revize iş programı nedeniyle sadece 29 Aralık 2017 ile 13 Mart 2018 tarihlerinde durdurulurken, revize sözleşme sonrasında inşaat devam ettiği, 31 Mart 2019 yerel seçimlere kadar inşaatın sürdüğü bildirildi.

İMAMOĞLU, FİNANSMAN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞAKŞEHİR – KAYAŞEHİR METRO HATTI PROJESİ'Nİ GECİKTİRİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı Projesi'ni, finansman arayışı iddiasıyla geciktirildiği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN İDDİASINI BELGELER YALANLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen tepki üzerine Başakşehir – Kayaşehir Metro'sunun, Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde durdurulduğu iddialarını belgeler yalanlıyor.

YEREL SEÇİME KADAR ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre 2018 yılı içerisinde yüklenici firmanın saha imalatlarının hızlandırması için Müşavir ve Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nce 26 Eylül 2018 tarihinde uyarı da yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında Başakşehir Şehir Hastanesi ve Metro istasyon durağının Başakşehir Şehir Hastanesi'ne entegrasyonu konusunda ihale öncesi ve sonrasında yapılan toplantı ve yazışmalar sonucu entegrasyon ile ilgili projeler netleştirildi ve buna göre çalışmalar devam ettirildi.

Taraflarca mutabık kalınan istasyon projelerine uygun olarak metro yapım çalışmaları, yerel seçim dönemine kadar yüklenici tarafından hiç durdurulmadan devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki metro, istasyon, viyadük ve yolların gecikmesinin İstanbul Şehir Hastanesi'nin açılışını geciktireceği yönündeki Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği makamlarınca defaetle uyarılmalara karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimler sonrasında 1 yıl gibi süre geçmesine rağmen istasyon imalatlarında gecikirken, yol yapımlarına hiç başlamadı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı Projesi, 3 Mart 2017 tarihinde ihale edildi ve 28 Nisan 2017 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. 29 Aralık 2017 tarihinde ise Başkanlık Makamı Oluru ile sözleşme fesh edildi.

12 Mart 2018 tarihinde ise yüklenici firma sözleşenin devam edebilmesi için revize iş programı ile ilgili taahhütname sundu, 13 Mart 2018 tarihli Başkanlık Olur'u ile de çalışmalar yeniden başladı.

İşin yer tesliminden itibaren hattın tüm noktalarında çalışma başladı, özellikle Başakşehir Şehir Hastanesi istasyon ve viyadük bölgesinde çalışmalar hızlandırıldı. İş kapsamında yapılan 5 adet hak edişlerin tarihleri ve imalat süreçleri incelendiğinde İdarece işin devam ettirildiği ve durma sürecinin olmadığı da açıkça görülüyor.

İBB VATANDAŞTAN KORKTU AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinin ardından "Başlatılan tüm projeleri durduracağız" açıklamasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Şehir Hastanesi bağlantı yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılması üzerine yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada aslında "finansman arayışı" nedeniyle çalışmaların durduğu ifade edilerek, "İmamoğlu'nun talimatıyla finansman arayışlarını hızlandıran İBB yönetimi, raylı sistemin kadar olan kısmını 2021 yılının ikinci yarısında, tamamını ise 2022'de bitirmeyi hedefliyor" denildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.

İŞTE O YAZI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kalkanlı'nın, 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda şöyle deniliyor:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; 17 Ekim 2019 tarihinde Başakşehir ilçesi, 1356 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İle Ürün ve Hizmetleri Temin Edilmesi İşi" inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiği, 2020 Haziran ayı itibarıyle hizmete açılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu hastanenin 2682 yataklı şehir hastanesi kampüsü olması sebebiyle hasta yoğunluğu ve insan sirkülasyonunun fazla olacağı öngörüldüğünden çok ciddi trafik tıkanıklıklarının olacağı, mevcutta erişim için kullanılan yolların günümüz koşullarında bile yetersiz kaldığı ve hastane hizmete açıldığı zaman hiçbir şekilde yeterli olmayacağının düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu nedenle inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiğinin göz önünde bulundurularak hastane bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların, hastanenin faaliyetine geçeceği zamana paralel bir şekilde yürütülerek yapılması ve çalışmalar hakkında taraflarına bilgi verilmesi istenmektedir.

Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir."

KENAN KIRAN / SABAH