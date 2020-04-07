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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 52. Dönem Genel Başkanı Abid Özmen, Medine'de vefat etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ MTTB 52. DÖNEM GENEL BAŞKANI ABİD ÖZMEN, MEDİNE'DE VEFAT ETTİ

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir ’deki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren  7 Nisan (14 Şaban) Salı günü vefat etti.

1950 yılında 'da doğan , Tıp Fakültesi'ni bitirmişti. Öğrenciliği boyunca teşkilatlarında çeşitli vazifelerde bulunan Abid Özmen 7 Temmuz 1974 - 3 Ağustos 1975 tarihleri arasında MTTB'nin 52. Genel Başkanı olarak vazife yapmıştı.

Abid Özmen 1978 senesinde Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinin doktorluk hizmetinde bulunmak üzere gittiği 'de özel bir hastanede hekim olarak görev yapıyordu.

Abid Özmen'e Cenab-ı Hakk'tan rahmetle diliyoruz.

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