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Haberler Galeri Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama dün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlar için ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Başvuruların PTT'nin online AVM sayfası üzerinden yapılacağı açıklandıktan sonra gelen yoğun talep üzerine başvuruların e-Devlet sayfasından alınacağı bildirildi. Peki, e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 12:05
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Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Yapılan açıklamada, başvuruların maske.ePttAVM.com sayfası üzerinden alınacağı bildirilmişti. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle başvuruların e-Devlet sayfasından alınacağı aktarıldı. Milyonlarca vatandaş başvuruların nasıl yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? e Devlet maske başvurusu kimler yapabilir? PTT bedava maske nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

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Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

BAŞVURU SAYFASI DEĞİŞTİ

Maske başvuru detaylarının açıklanamsının ardından PTT AVM sayfasında gelen yoğun talep sonrası aksama yaşandı. Bu gelişmelerin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı kaydedildi.

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Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru sayfası henüz aktif olmadı. e-Devlet sayfası üzerinden başvurular başladığında haberimizin içeriğinden detaylara ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

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Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

HER HAFTA BİR PAKET

Başvuru yapan vatandaşların her hafta bir paket maske alma hakkı bulunacak. Bir pakette 5 adet maske bulunuyor.

MASKELER NASIL ALINACAK?

Başvurular tamamlandıktan sonra ücretsiz maskeler, PTT Kargo ile evlere teslim edilecek.

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Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

Aile üyeleri için maske almak isteyenler, aile üyelerine ait bilgileri form üzeriden doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilecekler.

KİMLER ALABİLECEK?

Ücretsiz maske dağıtımı 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşları kapsıyor.