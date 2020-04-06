Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Yapılan açıklamada, başvuruların maske.ePttAVM.com sayfası üzerinden alınacağı bildirilmişti. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle başvuruların e-Devlet sayfasından alınacağı aktarıldı. Milyonlarca vatandaş başvuruların nasıl yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? e Devlet maske başvurusu kimler yapabilir? PTT bedava maske nasıl alınır? İşte ayrıntılar...