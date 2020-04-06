HaberlerGaleriÜcretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?
Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?
Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama dün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlar için ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Başvuruların PTT'nin online AVM sayfası üzerinden yapılacağı açıklandıktan sonra gelen yoğun talep üzerine başvuruların e-Devlet sayfasından alınacağı bildirildi. Peki, e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:58Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 12:05