Prof. Dr. Ahmet Saltık'a sosyal medyadan tepki yağıyor: İç karışıklık ve kaos mu çıkarmak istiyor

Bir televizyon kanalının canlı yayınında "Geçmişe dönük gecikmenin bedelini şu anda Türk toplumu ölerek ve hastalanarak ödüyor" deyip Bilim Kurulu’nu istifaya çağıran Prof. Dr. Ahmet Saltık'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyada ülke içerisinde bu istifa talebiyle iç karışıklık ve kaos mu çıkarmak istiyor yorumları yapıldı. Saltık'a ‘Kendisi siyasetçi mi yoksa doktor mu?’ diyerek tepki gösterdiler.

Türkiye koronavirüse karşı birçok önlem aldı. Koronavirüs salgınına karşı kurulan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri de önerilerini salgının durumuna göre sunuyor. Bazı kesimlerden Bilim Kurulu üzerinden siyaset yapmaya yöneldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın bir televizyon kanalına yaptığı açıklama şaşkınlığa neden oldu. Çünkü Saltık, "Geçmişe dönük gecikmenin bedelini şu anda Türk toplumu ölerek ve hastalanarak ödüyor" diyerek ülkenin çok önceden aldığı önlemleri hiçleştirmeye çalıştı.

BİLİM KURULU'NUN ÖNERİSİNDEN DAHA ÖTESİ UYGULANDI

Türkiye koranavirüs salgını ülkeye gelmeden önce birçok önlem almış, ilk vakanın görüldüğü günden itibaren de hızlıca harekete geçerek gerekli görülen önlemleri, Bilim Kurulu'nun önerilerini de kale alarak gerekli gördüğü adımları uygulamaya koymuştu. Hatta Prof. Dr. Saltık, Bilim Kurulu'nun önerilerine uyulmadığını söylese bile, bilim kurulu sadece bazı şehirlerde giriş çıkışların denetiminin yapılmasını önerdiği halde, bu önerinin kapsamı daha geniş tutularak uygulanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklamasında bunu dile getirmiş, şöyle demişti: "Geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz, bu kararların ne olduğu da belli. Özellikle bazı şehirlerde giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu tüm Türkiye'de uygulandı. Ve önümüzdeki günlerde bunun daha yoğun bir şekilde, İçişleri Bakanlığı zaten bu konuda yetkili, daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak."



ALINAN TEDBİRLERİ YETERSİZMİŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Saltık konuşmasında, "Siyasal otoriterinin bir kez daha Türkiye'de tek adam rejiminin bir kez daha takkesini önüne koyup düşünmesi lazım. İzlediği politikalar daha çok insanın ölümüne, daha çok insanın hastalanmasına ve uzayan salgın nedeniyle ekonominin daha da ağır çöküşüne yol açıyor" diyerek koronavirüse karşı her tür önlem alınmaya çalıştığı halde ülkede alınan tedbirleri yetersizmiş gibi gösterme gayretine girdi.

ÜLKE İÇİ KARIŞIKLIK ÖZLEMİ Mİ DİLE GETİRİLDİ SORUSU AKLA GELDİ

Saltık bilim kurulunun önerileri mutlaka siyasal otorite tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ve kararların açıklanması gerektiğini canlı yayında belirtti. Özellikle koronavirüsü salgını sırasında Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin daha ötesinde kararlar da alınmasına rağmen Saltık, "Siyasal otorite bu kararları yerine getirmeyecekse istifa etmelidir" diyerek yanlış bilgi aktarımı yaptı.

Saltık sözlerine şöyle devam etti: "Bu kaçıncı bilim kurulu kararıdır, yukarıdan veto edilmektedir. Bir veto iki veto daha fazla olmaz. Mecliste bile veto yetkisi bir kezdir. Meclis ısrar eder aynı yasayı çıkarırsa ya veto eder ya istifa eder. Eğer siyasal otorite ısrarını sürdürecekse, akıldışı ısrarını sürdürecekse bilim kurulunu istifaya çağırıyorum ben."



OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDE İÇ KARIŞIKLIK MI HEDEFLEDİ

Ayrıca Bilim Kurulu'ndaki bilim insanları istifaya sevk etmeye çalışan Saltık, "Eğer böylesine radikal, köktenci ve zorunlu, bilimsel olarak tartışmasız önerilerimiz dahi kabul görmeyecek uygulanmayacaksa biz işlevsiziz, biz değersiniz, biz anlamsızız. Ey dünya ve Türk kamuoyu durum budur deyip bence bilimsel kurumu bir kenara çekilmeli" dedi.

Koronavirüsü salgını esnasında olağanüstü bir durum yaşayan ülke içerisinde Prof. Dr. Saltık'ın "Bilim Kurulu istifa etsin!" isteği 'ülke içerisinde karışıklık özlemini mi dile getirdi' sorusu bazı sosyal medya yorumlarında soruldu. "Kendisi siyasetçi mi yoksa doktor mu?" diyenler de oldu.

SOSYAL MEDYADAN "KAOS PEŞİNDE Mİ?" DİYE SORULDU

Bir sosyal medya kullanıcısı Akın, "Doktorsa bu kadar siyasi mesaj neden veriyor?" diye sordu. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı @orbuk videoya şöyle bir yorum yaptı: "Bu insanın söylediklerini ispata davet ediyorum. Eğer söylediklerinin doğruluğunu ispat edemez ise kanun karşısında hesap vermeli. Çünkü bilim adamlığından ziyade kaos oluşturma için çaba sarf eden birilerinin değirmenine su taşıyan bir figür olarak gözüküyor."



EVRENSEL GAZETESİ'NDE AYNI ŞEYLERİ TEKRARLADI

Evrensel Gazetesi'nde bugün "Bilim Kurulu tavsiyelerini kamuoyuna açıklamalı" başlıklı söyleşide de Prof. Dr. Saltık, "Bilim kurulu istifa etmelidir!" sözlerini ve ayrıca aynı söylemi sürdürdü.

SABAH