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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA DURUMUNU AÇIKLADI

Son dakika haberi... , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği, 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

'de şu ana kadar toplam 222 bin 868 test yapıldığı, 34 bin 109 koronavirüs vakası tespit edildiği, 725 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1582 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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