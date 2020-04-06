Son dakika: MEB'den veliler için önemli bir adım! Bugün saat 20.00’de başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulların kapanmasının ardından, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle desteklemek amacıyla TRT EBA kanallarından yayımlanmak üzere "BİZDEN" isimli veli kuşağı hazırlandı.
Bakanlık yetkililerinden aktarılan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 18 milyonun üzerinde öğrencinin evlerinde olması nedeniyle Bakanlık, uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor.
Uzaktan eğitim süreçlerini iyileştirmek için ders içeriklerini sürekli zenginleştiren Bakanlık, aileleri de ihmal etmedi.
Okullarından ve öğretmenlerinden uzakta eğitim çalışmalarını evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla "BİZDEN" adlı aylık bültende yer alan bilgilere benzer şekilde TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayımlanmak üzere veli kuşağı hazırladı.
Veli kuşağı her gün TRT EBA TV'de saat 20.00'de ekranlarda olacak.
BAKAN SELÇUK, VELİLERE REHBERLİK EDECEK PROGRAM YAPACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlatılacak veli kuşağının ilk konuğu olacak. Saat 20.00'de TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarından velilere seslenecek olan Bakan Selçuk, anne babalara rehberlik edecek bilgiler paylaşacak.
Bakan Selçuk'un velilere yönelik yapacağı programın ana başlıkları şöyle:
"24 saat anne babalık yapmamız gereken bir dönemde velilerimize önerilerimiz neler? Çocukların yaşına göre evde kalma süreciyle baş etme farklılık gösterebiliyor. Kimi çocuk değişimi ve değişikliği bir mücadele fırsatı, mücadeleye davet olarak görürken, kimi çocuk değişimi bir tehdit olarak algılıyor. Çocuklarda bu sürecin ruhsal belirtileri neler olabilir? Çocukların öğrenme sürecindeki en önemli faktörlerden biri can sıkıntısı. Mutfak bir çocuk için hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından biri. Kitap okuyan çocukların hayat başarısı ve okul başarısı nispi olarak daha yüksek oluyor."
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