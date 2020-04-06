Koronavirüsün yayıldığı dönemde Sri Lanka’ya giden Murat Sevim Türkiye'ye iftira attı! Dışişleri gerçeği açıkladı
Sri Lanka'da mahsur kaldığını ve yetkililerin kendisine dönüş yapmadığını belirten bir video yayınlayan gezgin Murat Sevim'in yalanı ortaya çıktı. Murat Sevim’e, Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçiliği'nin gerekli girişimleri yaptığı ortaya çıktı.
Koronavirüsün yayıldığı dönemde onca uyarılara rağmen Sri Lanka'da gezen "gezgin" Murat Sevim, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu belirtip, Türk Büyükelçiliğinin kendisine Türkiye'ye dönmesi için "yardımcı olmadığını ileri sürmüş" ve paylaştığı video ile "yardım çağrısında" bulunmuştu.
KARAR ÇİRKİN İFTİRAYA ÇANAK TUTTU
İftiraya ortak olan Karar Gazetesi de Sevim'in Türkiye'yi hedef aldığı bu videosunu yaymıştı.
DIŞİŞLERİ: HER KONUDA YARDIMDA BULUNDUK
Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "1 Mart'ta Sri Lanka'ya giden Murat Sevim'e, Büyükelçiliğimiz 16 Mart'tan bu yana tedbirini alıp, ülkemize dönmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisine her konuda yardımda ve yönlendirmede bulunuldu, bulunuyor" dedi. Böylece kasıtlı olarak asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef alan Sevim'in kendi isteğiyle ülkede kaldığı, yetkililerin uyarılarına ve çağrılarına kulak asmadığı ve tüm bunlara rağmen utanmadan ülkemize saldırdığı ortaya çıktı.
PAYLAŞIM YAPMIŞ
Bu zorlu süreçte birçok ülkeye örnek gösterilecek şekilde tedbirler alan, dünyanın dört bir yanından vatandaşlarını tahliye operasyonları yapan Türkiye'ye asılsız iddialarla iftira atan Sevim'in sosyal medya paylaşımları, onca uyarılara rağmen Sri Lanka'ya eğlence için gittiğini gösterdi.
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