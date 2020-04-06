Polis evleri de sağlıkçılara tahsis edildi
İstanbul'daki Baltalimanı Polis Evi ve Polis Eğitim ve Kongre Merkezi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis edildi. 96 sağlıkçı 162 oda kapasiteli iki noktaya yerleştirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM) ve Sarıyer'deki Baltalimanı Polis Evi, Koronavirüs salgını ile mücadele eden ve gecelerini gündüze katarak hastaların tedavisi için çabalayan sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Şimdilik 96 sağlık çalışanının bu iki farklı noktada kaldıkları, sayının ise ilerleyen günlerde artacağı ifade edildi. PEKOM ve Baltalimanı Polis Evi'nde kalan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak yemek ve oda servisi hizmeti verileceği belirtildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla sağlık çalışanlarına tahsis edilen Baltalimanı Polis Evi ve PEKOM'da 162 odanın bulunduğu ve sağlık çalışanlarının odalarda tek kaldıkları ifade edildi.
SABAH
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