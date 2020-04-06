Son dakika: MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin flaş açıklama
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." bilgisini paylaştı.SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitte'dan yaptığı önemli açıklamada, "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." ifadelerine yer verdildi.
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