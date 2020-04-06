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Son dakika: MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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MSB'DEN SÖZLEŞMELİ ER ALIMINA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... , "2020 Yılı Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA HABERİ: (MSB) Twitte'dan yaptığı önemli açıklamada, "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." ifadelerine yer verdildi.

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